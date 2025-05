Gegenwind für Klingbeil bei Parteitagen

Duisburg/Husum. SPD-Bundesparteichef und Vizekanzler Lars Klingbeil hat kurz nach dem Start der neuen Bundesregierung auf Landesparteitagen teils harsche Kritik einstecken müssen. Beim Parteitag der nordrhein-westfälischen SPD in Duisburg am Sonnabend warfen ihm vor allem jüngere Delegierte in einer Aussprache programmatische Planlosigkeit und Ämterhäufung bei gleichzeitiger »Abstrafung« seiner Kovorsitzenden Saskia Esken vor. Auch beim Landesparteitag der SPD Schleswig-Holstein am selben Tag wurde Klingbeil von einigen Delegierten kritisiert. (dpa/jW)