Deutschlandweit Demos für AfD-Verbot

Berlin. In mehr als 60 Städten haben am Sonntag Demonstrationen für ein Verbotsverfahren gegen die AfD stattgefunden. Dazu aufgerufen hatte das Netzwerk »Zusammen gegen Rechts«. Nach WAZ-Informationen demonstrierten im nordrhein-westfälischen Essen 5.000 Teilnehmer gegen die rechte Partei. »Die AfD ist keine normale Partei und darf auch nicht als solche behandelt werden. Jetzt ist es an der Zeit, das Parteiverbot ernsthaft zu prüfen«, heißt es in dem Aufruf. Zur Kundgebung am Brandenburger Tor in Berlin waren nach Angaben der Polizei rund 4.000 Menschen gekommen, die Veranstalter sprachen von etwa 7.500 Demonstranten. (AFP/jW)