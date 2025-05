USA und Iran setzen Atomgespräche fort

Dubai. Kurz vor dem Besuch von US-Präsident Donald Trump im Nahen Osten hat am Sonntag im Oman die vierte Runde der Atomgespräche zwischen den USA und dem Iran begonnen, wie iranische Medien berichteten. An den Verhandlungen in der omanischen Hauptstadt Maskat nehmen der iranische Außenminister Abbas Araghtschi und der US-Nahostgesandte Steve Witkoff teil. Beide Seiten haben im Vorfeld der Unterredungen »rote Linien« gezogen. Washington besteht darauf, dass Iran sämtliche Anlagen zur Urananreicherung aufgibt. Teheran will dagegen ein eigenständiges Atomprogramm zur zivilen Nutzung beibehalten. (Reuters/jW)