Protest gegen Gazakrieg in Israel

Tel Aviv. Tausende Menschen haben am Sonnabend in Israel gegen die neue Militäroffensive in Gaza protestiert. Auf der zentralen Kundgebung in Tel Aviv verlangten Angehörige israelischer Gefangener, die in Gaza festgehalten werden, eine sofortige Waffenruhe. Die gleiche Forderung erhoben auch zwei der nach israelischen Schätzungen 24 überlebenden Geiseln in einem Video, das die Hamas am Samstag abend veröffentlichte. Mit Angehörigen der Geiseln sprach am selben Tag auch der neue deutsche Außenminister Johann Wadephul (CDU), der am Sonntag noch mit Israels Premier Benjamin Netanjahu zusammentreffen sollte. (dpa/jW)