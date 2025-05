USA und China verhandeln Zölle, Trump schwärmt

Genf. Seit Sonnabend verhandeln die USA und China in der Schweiz über ihre zukünftigen Handelsbeziehungen. Auf seiner Onlineplattform Truth Social pries US-Präsident Donald Trump den Auftakt als »vollständigen Neustart«. Die Gespräche seien »sehr gut« verlaufen, »vieles vereinbart worden«. Die USA wünschten sich »eine Öffnung Chinas für amerikanische Unternehmen«, hieß es weiter. Details nannten jedoch weder Trump noch der beteiligte US-Wirtschaftsminister Scott Bessent oder der chinesische Vizeministerpräsident He Lifeng. Trump hatte kurz nach seinem Amtsantritt Zölle in Höhe von 145 Prozent auf chinesische Waren verhängt, China mit Zöllen von 125 Prozent reagiert. Der Zollkrieg zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt drohe, das globale Wachstum zu beeinträchtigen, mahnte jüngst die Welthandelsorganisationen. (dpa/jW)