Neuer Papst mahnt: »Nie wieder Krieg!«

Rom. Der neue Papst Leo XIV. hat sein erstes Sonntagsgebet zu einem Appell für Frieden auf der ganzen Welt genutzt. Vor mehr als 100.000 Menschen rief er vom Balkon des Petersdoms aus: »Nie wieder Krieg!« Der erste Pontifex aus den USA, der bisherige Kardinal Robert Francis Prevost, wurde dafür laut bejubelt. Mehrfach gab es Sprechchöre mit seinem Namen auf italienisch: »Leone, Leone.« Leo XIV. steht seit Donnerstag an der Spitze von 1,4 Milliarden Katholiken weltweit. Der neue Pontifex erinnerte bei seinem Auftritt an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor fast genau 80 Jahren. Deshalb wolle er sich wie sein Vorgänger Franziskus »an die Großen der Welt wenden mit einem immer aktuellen Appell: Nie wieder Krieg!« Leo XIV. mahnte insbesondere zu einem »echten, dauerhaften und gerechten Frieden« in der Ukraine und einem Waffenstillstand für Gaza. (dpa/jW)