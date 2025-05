Für die Berliner gibt es in diesem Jahr einen Frühling der Brückentage: Ostern langes Wochenende, dann 1. Mai langes Wochenende, und nun Tag der Befreiung langes Wochenende. Und wenn man sich dazwischen krankschreiben lässt, geht die Fete drei Wochen lang, ohne Urlaubstage zu verballern. So will es der Deutsche, und so verdient er es. Nur die E-Bike fahrenden Essensauslieferer mit Turban müssen immer arbeiten. Die einen ordern, die anderen liefern. Geliefert sind wir alle seit dem 6. Mai, denn Merz hat im zweiten Wahlgang gewonnen.

»Neeeein!« Rossi jault bei der Bekanntgabe der zweiten Stimmenauszählung auf wie bei einem Tor der ungeliebten Fußballmannschaft. »Wär’ auch zu schön gewesen! Warum gibt es zweite Wahlgänge?! Das ist doch unfair! Wer es nicht gleich schafft, hat eben verloren!«

So lange wählen, bis das vom Parlament gewünschte Ergebnis kommt – das ist in heutigen »Demokratien« ganz normal. Mit neuer Betonfönfrisur gibt Frau Klöckner den knappen Nachhilfesieg des neuen Kanzlers bekannt. Es folgt frenetischer Applaus für einen Loser. »Erbärmlich ist das!« grummelt Udo. »Den Tag der Befreiung vom Faschismus zum gesetzlichen Feiertag erklären und dann Leute wählen, die wieder einen Russland-Feldzug wollen … Mir wird schlecht. Rossi, gib mir die Kugel!«

Wonnekugeln 8. Mai

Für die Nussnougatfüllung: 40 g Haselnussmus (alternativ: Mandel- oder Cashewmus), 15 g Kakaopulver, 10 g Rohrohrzucker (fein gemahlen), einen TL Ahornsirup, optional einen TL Kokosöl (für eine cremigere Konsistenz) in einer kleinen Schüssel gut verrühren. Die Masse ca. 10 bis 15 Minuten ins Gefrierfach geben, damit sie fester wird und sich leichter zu kleinen Kugeln formen lässt. Danach etwa 8 Kügelchen daraus formen und erneut kühl stellen. Für die Außenmasse 120 g entsteinte Datteln grob zerkleinern und mit 60 g gemahlenen Mandeln oder Haselnüssen, einem EL Kakaopulver (ungesüßt), einem TL Ahornsirup und einer Prise Meersalz in einer Küchenmaschine oder mit einem leistungsstarken Mixer zu einer klebrigen Masse verarbeiten. Falls die Masse zu trocken ist, etwas Wasser teelöffelweise dazugeben. Um die Wonnekugeln zu formen, von der Dattelmasse etwa walnussgroße Portionen nehmen, flachdrücken und je eine kleine Nougatkugel in die Mitte legen. Vorsichtig verschließen und zur Kugel rollen. Nach Belieben in Kakaopulver, Kokosraspeln oder gehackten Nüssen wälzen. Mindestens 30 Minuten kalt stellen. Dazu ein Cocktail:

Stalingrad Spritz

40 ml klaren russischen Wodka, 20 ml Cranberrysaft, 40 ml frisch gepressten Limettensaft und einen TL Honig oder Zuckersirup in einen Shaker mit Eis geben. Gut schütteln und in ein gekühltes Glas mit frischem Eis abseihen. Mit leicht fermentiertem Ginger Beer auffüllen. Johannisbeeren und Minze oder Sternanis als Deko drapieren.

Für den Ausflug zum sowjetischen Ehrenmal eignen sich

Speckstullen

Roggenbrot in Scheiben schneiden, mit gepressten Knoblauchzehen und etwas Senf bestreichen. Dünn geschnittenen Salo (gepökelter Rückenspeck vom Schwein), Zwiebelringe und eventuell Essiggurkenscheiben drauflegen.

Спасибо, красная армия!