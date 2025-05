Nachschlag: Verzückung

Gregorio Borgia/AP/dpa Schlüsselfrage geklärt: Petersplatz in Rom am 8. Mai

So eine Papstwahl findet nicht jeden Tag statt. Das Ritual in der Sixtinischen Kapelle allein ist – spätestens seit dem Thriller »Konklave« – schon Ereignis genug. Auf dem Petersplatz in Rom wartete die Menge gespannt auf den »weißen Rauch«. Als der dann aufstieg, war die Begeisterung unter den Gläubigen groß. Das hat offenbar auch die Journalisten der ARD mitgerissen – aus »Tagesschau extra« (Start 18.11 Uhr), »Tagesschau« und »Brennpunkt« (Ende 20.30 Uhr) wurde eine mehr als zweistündige Dauerwerbesendung mit den stets gleichen Gesichtern. Glaube, Liebe, Hoffnung – dieser katholische Dreisatz schien an diesem Nachmittag alle zu vereinen. Das Zuschauen wurde über die Zeit zu einer Meditation über die Lichtverhältnisse an diesem Frühlingsabend in Rom. Mal im eher bläulichen, mal im warmen gelben Licht erstrahlte die vom Florentiner Künstler Michelangelo gestaltete Kuppel des Petersdoms. Dazu gesellte sich die Melancholie des Atheisten, der zwar hoffen, aber nicht glauben darf. (mis)