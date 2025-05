»Die Pflege rennt. Die Politik steht still«. Kundgebung anlässlich des Internationalen Tags der Pflegenden. Montag, 12. Mai, 16 Uhr. Ort: Bundesministerium für Gesundheit, Mauerstr. 29, Berlin. Veranstalter: Walk of Care, Bochumer Bund und viele Kooperationspartner

»Gegen die Profitgier des Nestlé-Konzerns«. Demonstration. Der Nestlé-Konzern will das Werk in Neuss schließen und das Werk in Conow verkaufen. Mittwoch, 14. Mai, 12.30 Uhr. Ort: Vorplatz Hauptbahnhof, Frankfurt am Main. Veranstalter: Gewerkschaft Nahrung Genuss, Gaststätten.

»Hommage an Karratsch«. Lieder, Texte und Biographisches mit dem Musiker Kai Degenhardt, dem Schauspieler Rolf Becker und Ingar Solty von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Degenhardt war mit seinen (Lied-)Texten Chronist seiner Zeit und eines der prominentesten Gesichter der Außerparlamentarischen Opposition. Seine Romane »Zündschnüre« und »Brandstellen« wurden verfilmt. Freitag, 16. Mai, 19 Uhr. Ort: Karl-Liebknecht-Schule, Am Stadtpark 68, Leverkusen. Veranstalter: Kultur am Park Leverkusen

»Lachen ist immer die gelungene Erkenntnis, dass etwas nicht stimmt«. Lesung mit Texten von Ronald M. Schernikau, vorgestellt von Enno Stahl. Schernikau war ein genialer Autor, früh vollendet, früh verstorben. Seine Literatur ist bei aller politischen Klarheit von überschäumendem Witz, Esprit und Sinnlichkeit gekennzeichnet. Sonntag, 18. Mai, 11 Uhr. Ort: zakk, Fichtenstr. 40, Düsseldorf. Veranstalter: Heinrich Heine Salon