USA: Untersuchung gegen Staatsanwältin

Washington, D.C. Das US-Justizministerium hat eine strafrechtliche Untersuchung gegen die bei US-Präsident Donald Trump in Ungnade gefallene Generalstaatsanwältin Letitia James eingeleitet. Das berichteten am Donnerstag (Ortszeit) verschiedene US-Medien. Demnach habe James laut der Bundesbehörde für Wohnungsbaufinanzierung »offenbar Unterlagen gefälscht«, um für ihre Immobilien bessere Kreditbedingungen zu erhalten. In einem von James angestrengten Verfahren war Trump 2024 für schuldig befunden worden, die Vermögenswerte seines Immobilienimperiums aufgebläht zu haben, um günstigere Kreditkonditionen zu bekommen. Er wurde zur Zahlung von 454 Millionen Dollar verurteilt. (AFP/jW)