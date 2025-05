AfD-Politiker Krah soll Immunität verlieren

Dresden. Im Zuge der mutmaßlichen Spionage chinesischer Geheimdienste in Deutschland soll der AfD-Bundestagsabgeordnete Maximilian Krah seine Immunität verlieren. Das teilte der Politiker am Freitag auf X mit. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden bestätigte auf Anfrage von Sächsischer Zeitung und Leipziger Volkszeitung, einen entsprechenden Antrag gestellt zu haben, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtete. Hintergrund sind die Tatvorwürfe der Bestechlichkeit als EU-Abgeordneter und der Geldwäsche in Zusammenhang mit Zahlungen aus chinesischen Quellen, wie die Ermittlungsbehörde mitteilte. (jW)