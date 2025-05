Panasonic will 10.000 Stellen streichen

Tokio. Der japanische Elektronikkonzern Panasonic will in den kommenden Monaten weltweit 10.000 Stellen kürzen – rund vier Prozent aller Beschäftigten. Man wolle die Profitabilität steigern, erklärte der Konzern am Freitag bei Vorlage seiner Jahresbilanz. Im abgelaufenen Geschäftsjahr sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Prozent auf 8,46 Billionen Yen (51,7 Milliarden Euro). Der Gewinn ging um 17,5 Prozent auf 366 Milliarden Yen zurück. Im laufenden Geschäftsjahr rechnet Panasonic zusätzlich mit 15 Prozent weniger Gewinn und acht Prozent weniger Umsatz. (AFP/jW)