Zwei Ungarn in der Ukraine verhaftet

Kiew. In der Ukraine hat der Inlandsgeheimdienst SBU zwei angebliche ungarische Spione festgenommen, die unter anderem Informationen über Standorte von Luftabwehrsystemen gesammelt haben sollen. Sie seien in der an Ungarn grenzenden westukrainischen Region Transkarpatien aktiv gewesen, teilte der Geheimdienst am Freitag mit. Ihnen drohen nun lebenslange Haftstrafen. Als Reaktion kündigte Budapest am Freitag die Ausweisung von zwei ukrainischen Diplomaten an und bezeichnete diese als Spione. Ungarns Außenminister Péter Szijjártó verurteilte zudem Kiews »Verleumdungskampagnen« gegen Budapest. (AFP/jW)