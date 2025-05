Tag des Sieges: Polizei verhindert jW-Verteilaktion

Berlin. Tausende Menschen, darunter Botschaftspersonal, Veteranen und Schulklassen, haben am Freitag am sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park in Berlin an den Sieg über den Hitlerfaschismus vor 80 Jahren erinnert und der Gefallenen der Sowjetarmee gedacht. Wie bereits am Vortag wurde eine Verteilaktion der jungen Welt von der Polizei, die mit einem Großaufgebot vor Ort war, unterbunden. Die jW-Mitarbeiter erhielten einen Platzverweis und mussten das Gelände des Ehrenmals verlassen. Ein Mitglied des Parteivorstands der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) wurde wegen des Tragens des sogenannten Sankt-Georgs-Bandes vorübergehend festgenommen. Die Berliner Polizei hatte wie in den vergangenen drei Jahren das Zeigen russischer und sowjetischer Symbole, das Abspielen bestimmter Lieder und das Tragen historischer Uniformen verboten. (jW)