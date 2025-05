PKK-Kongress abgehalten

Badinan. Die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) hat am Freitag bekanntgegeben, ihren zwölften Parteikongress »erfolgreich« abgehalten zu haben. Das berichtete die kurdische Nachrichtenagentur ANF. Der Kongress habe »auf Anregung ihres Anführers Abdullah Öcalan« stattgefunden, hieß es. Dabei seien »Entscheidungen von historischer Bedeutung für die Aktivitäten der PKK« getroffen worden. Außerdem sei dazu aufgerufen worden, die Erinnerung an die Gefallenen aufrechtzuerhalten und den Einsatz für Öcalans physische Freiheit zu intensivieren. Der seit 26 Jahren inhaftierte PKK-Mitgründer hatte Ende Februar seine Partei aufgerufen, die Waffen niederzulegen. Zwei Tage später verkündete die PKK eine Waffenruhe. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte Öcalan im Herbst 2024 eine frühere Freilassung in Aussicht gestellt, falls er die PKK auflöst. (AFP/jW)