Mali: Regierung suspendiert Parteien

Bamako. Malis Übergangspräsident Assimi Goïta hat die Aktivitäten der politischen Parteien und Vereinigungen bis auf weiteres ausgesetzt, wie die Infoseite Afrik.com berichtete. Die Entscheidung, die per Präsidialerlass am Mittwoch abend im nationalen Fernsehen verkündet worden sei, fällt in einem Moment, in dem nach Großkundgebungen am vergangenen Wochenende ein erneuter Massenprotest vorbereitet wird, um vor einer drohenden Diktatur zu warnen. Schon im vergangenen Jahr hatte die malische Regierung eine ähnliche Anordnung erlassen. Seitdem hat sich eine Oppositionsbewegung aus den betroffenen Parteien und Nichtregierungsorganisationen gebildet, die eine Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung fordert. (jW)