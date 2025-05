Rheinmetall kauft alte Panzer zurück

Bern. Der Schweizer Rüstungskonzern Ruag will 96 in Italien geparkte »Leopard 1«-Panzer wie schon vor zwei Jahren an den deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall verkaufen. 2023 hatte die Regierung in Bern das Geschäft unter Verweis auf die strikte Neutralität der Schweiz in allen kriegerischen Auseinandersetzungen gestoppt. Diesmal habe das deutsche Unternehmen aber zugesichert, dass die Panzer nicht in die Ukraine gehen sollen, wie der Sender SRF am Donnerstag berichtete. Statt dessen sollen sie etwa als Ersatzteillager benutzt werden. Eine Genehmigung soll Ruag schon beantragt haben. (dpa/jW)