Pjöngjang testet erneut Raketen

Seoul. Die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) hat nach südkoreanischen Angaben am Donnerstag morgen mehrere Kurzstreckenraketen getestet. Zuvor hatten die USA am Mittwoch im UN-Sicherheitsrat in New York Russland wegen dessen Kooperation mit der DVRK Nordkorea vorgeworfen, die Umsetzung bestehender UN-Sanktionen gegen Pjöngjang »auf zynische Weise zu behindern, um sich der Kritik an seinen eigenen Völkerrechtsvergehen zu entziehen«. Allerdings hat der Weltsicherheitsrat bereits seit Jahren keine Resolutionen mehr gegen die DVRK verabschiedet, da die Vetomächte China und Russland dies verhindern. (AFP/jW)