Venezuela: USA holen Angeklagte aus Botschaft

Caracas. Fünf rechte venezolanische Oppositionspolitiker sind nach Angaben des US-Außenministeriums am Dienstag (Ortszeit) durch einen »präzisen Einsatz« aus der argentinischen Botschaft in Caracas geholt und in die USA gebracht worden. Sie befanden sich seit März 2024 dort, nachdem Haftbefehle wegen Verschwörung gegen sie erlassen wurden. Die Regierung des rechtslibertären argentinischen Präsidenten Javier Milei äußerte »Anerkennung« für die Aktion. (AFP/jW)