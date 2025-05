Brasilien: Vertraute Bolsonaros angeklagt

Brasília. Der Oberste Gerichtshof Brasiliens hat die Anklage gegen sieben Vertraute des ultrarechten Expräsidenten Jair Bolsonaro wegen mutmaßlicher Beteiligung an einem versuchten Staatsstreich am Dienstag (Ortszeit) zugelassen. Zu den Beschuldigten zählen mehrere ehemalige Militärs sowie ein früherer Geheimdienstmitarbeiter. Sie werden mit der Entscheidung formell zu Angeklagten in einem Strafverfahren – wie bereits Bolsonaro und 14 weitere Personen. Ihnen wird die Planung eines Putsches nach der Wahlniederlage im Oktober 2022 gegen den amtierenden Präsidenten Luiz Inácio Lula Da Silva vorgeworfen. (dpa/jW)