Moskau: EU-Politiker bei Siegesfeier

Strasbourg. Fünf EU-Abgeordnete aus der Slowakei, Tschechien, Zypern und Deutschland reisen zu den Gedenkfeiern anlässlich des Siegs über Nazideutschland nach Moskau. Unter ihnen sind auch die beiden deutschen Parlamentarier vom BSW, Michael von der Schulenburg und Ruth Firmenich. Nach dem Besuch in Moskau sei auch eine Reise nach Kiew geplant, hieß es in einer Pressemitteilung vom Mittwoch. Es gehe ihnen darum, »dass die Waffen in der Ukraine dauerhaft schweigen.« Außerdem sei eine langfristige »Friedenslösung in Europa« sowie ein »Neubeginn der europäisch-russischen Beziehungen« notwendig. (dpa/jW)