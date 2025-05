Deutsch-französischer Sicherheitsrat geplant

Paris. Beim Besuch des neuen Kanzlers der BRD Friedrich Merz (CDU) bei Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron am Mittwoch haben beide eine engere Kooperation in Fragen des Militärs und der Verteidigungspolitik angekündigt. Sie wollen »über Panzer, Kampfflugzeuge und Langstreckenraketen hinaus einen deutsch-französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrat einrichten«, sagte Macron. Die Investitionen in Rüstung müssten erhöht werden. Gemeinsam müsse der von der EU-Kommission vorgeschlagene Plan umgesetzt werden, private und öffentliche Mittel für die industrielle und technologische Basis der »Verteidigung« der EU zu mobilisieren, sagte Macron. (dpa/jW)