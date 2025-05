Libanon: Ein Toter nach israelischem Angriff

Kfar Rumman. Bei einem israelischen Luftangriff im Süden des Libanon ist nach Behördenangaben mindestens ein Mensch getötet worden. Drei weitere Personen seien bei der Attacke auf ein Auto in Kfar Rumman in der Nähe von Nabatija verletzt worden, teilte das libanesische Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Nach Angaben des israelischen Militärs soll es sich bei dem Getöteten um einen Hamas-Kommandeur handeln. Trotz der seit Ende November 2024 geltenden Waffenruhe mit der Hisbollah greift Israels Armee immer wieder Ziele im Libanon an. (AFP/jW)