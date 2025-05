Israelisches Flugzeug über Gazaflotille

Valetta. Nach dem Drohnenangriff auf die »Conscience« der Freiheitsflotille für Gaza (FFC) am Freitag morgen vor Malta, darf das beschädigte Schiff mit internationalen Freiwilligen nicht in maltesischen Gewässern andocken. »Dies ist der zweite Tag in Folge, an dem die maltesischen Behörden dem FFC den Zugang zu seinem Schiff, seiner Besatzung und seinen Teilnehmern verwehrt haben«, hieß es in einer Erklärung vom Sonntag. Man werde weiterhin in internationalen Gewässern blockiert. Zudem ist seit dem Wochenende klar, dass ein C-130 »Hercules« der israelischen Luftwaffe laut Flugverfolgungsdaten Stunden vor dem Angriff auf die »Conscience« in Richtung Malta geflogen war und über einen längeren Zeitraum in niedriger Höhe über dem Osten der Insel verweilte, bevor es zurückkehrte. Das israelische Militär habe es laut FFC abgelehnt, sich zu äußern. Die Times of Malta zitierte eine anonym bleiben wollende Militärquelle, die erklärte: »Was geschehen ist, ist sehr ernst. Israel scheint ein nicht genehmigtes Militärflugzeug über Malta, einem EU-Staat, geflogen zu haben und hat damit unsere Neutralität verletzt. Das ist sehr ernst.« (jW)