Kohlekraftwerk im Saarland gesprengt

Ensdorf. Letzte Bauten des Kohlekraftwerks in Ensdorf im Saarland sind am Sonntag gesprengt worden. »Es ist alles planmäßig und ohne Störungen verlaufen«, sagte ein Sprecher der VSE AG.

Für die Aktion waren rund 300 Kilogramm Sprengstoff verbaut worden. Das ehemalige Kraftwerk wird seit Anfang 2023 rückgebaut. Es war Ende 2017 endgültig stillgelegt worden. Rund um das Gelände war eine Sicherheitszone eingerichtet worden. So wurden Abschnitte der Autobahn 620 und Bundesstraße 51 gesperrt. (dpa/jW)