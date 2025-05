Mit Scanautos gegen Falschparker

Stuttgart. Der bundesweit erste Einsatz von Scanfahrzeugen zur Kontrolle parkender Autos läuft. In der Umgebung der Universität Hohenheim in Stuttgart kontrolliert ein Scanauto seit Mitte April die sechs Parkzonen der Uni auf Falschparker und fehlende Parktickets. Ein neues Gesetz erlaubt den Einsatz der Technik in Baden-Württemberg – im Ausland ist sie bereits seit längerem im Einsatz. Die Kontrolle per Scanauto funktioniert dort, wo die Parkberechtigungen digital erfasst sind. (dpa/jW)