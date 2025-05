Deutsche Luftabwehr im Zeitplan

Tel Aviv. Der für Deutschland geplante Aufbau des Flugabwehrsystems »Arrow 3« liegt nach Angaben der Luftwaffe im Zeitplan. Bei einem Besuch auf dem Firmengelände der Herstellerfirma IAI in Tel Aviv habe der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, erste Teile übernommen, sagte ein Sprecher der Luftwaffe. Es handele sich dabei um das zentrale Kommunikationselement des Waffensystems. Noch in diesem Jahr will die Luftwaffe eine erste Einsatzbereitschaft des modernen Raketensystems erreichen. Der erste von drei Standorten der Feuereinheiten wird der Militärflughafen Holzdorf in Sachsen-Anhalt und Brandenburg sein. Dort laufen Bauarbeiten. (dpa/jW)