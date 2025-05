Shell denkt über Übernahme von BP nach

New York. Shell prüft einem Medienbericht zufolge gemeinsam mit Beratern eine mögliche Übernahme des Konkurrenten BP. Der britische Ölkonzern wolle aber zunächst noch weitere Rückgänge des Aktienkurses und des Ölpreises abwarten, bevor eine Entscheidung über ein Angebot getroffen werde, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonnabend unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ein endgültiger Beschluss hänge wahrscheinlich davon ab, ob der Aktienkurs des Rivalen weiter falle. Shell ist in den vergangenen Jahren auf fast die doppelte Größe von BP angewachsen. (Reuters/jW)