Space X-Standort erhält Status einer Stadt

Starbase. Elon Musks Weltraumfirma Space X hat jetzt eine eigene Stadt in Texas mit dem Namen Starbase. In dem Ort wird die »Starship«-Rakete Starship gebaut, laut dem Multimilliardär und Trump-Berater soll sie angeblich irgendwann zum Mars fliegen. Auf der Fläche von rund 3,75 Quadratkilometern in Nähe der Fabrik leben gut 260 Space X-Mitarbeiter, wie Bloomberg berichtete. Die anstehende Stadtgründung ermöglicht es Starbase, den Bau und die Erteilung von Genehmigungen zu kontrollieren sowie behördliche Hürden zu umgehen. Zugleich kann der Ort Steuern erheben und lokale Gesetze erlassen. (dpa/jW)