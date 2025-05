Beschäftigte arbeiten oft krank im Homeoffice

Stuttgart. Mehr als zwei Drittel der Beschäftigten in Deutschland, die im Homeoffice arbeiten, haben das einer repräsentativen Umfrage zufolge bereits krank beziehungsweise unter ärztlich attestierter Arbeitsunfähigkeit getan. Das geht aus dem neuen Arbeitssicherheitsreport der Prüforganisation Dekra hervor. Auf die entsprechende Frage antworteten 50 Prozent der Befragten mit »Ja, hin und wieder«, 18 Prozent gaben »Ja, sogar schon häufiger« an. Der Umfrage zufolge sind 24 Prozent der Befragten an ausgewählten Tagen im Homeoffice tätig. 15 Prozent arbeiten überwiegend oder ausschließlich von zu Hause aus. Dekra hatte mit dem Meinungsforschungsinstitut Forsa bundesweit gut 1.500 Beschäftigte befragt. Jeder fünfte arbeitet zu untypischen Zeiten, wie beispielsweise abends oder am Wochenende und berichtet von verlängerten Arbeitszeiten. (dpa/jW)