Euro-Zone: Inflation und Erwerbslosigkeit hoch

Brüssel/Berlin. Die Inflation im Euro-Raum verharrt kurz vor der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent. Die Teuerungsrate in der 20-Länder-Gemeinschaft lag im April wie schon im März bei 2,2 Prozent, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Die Erwerbslosigkeit im Euro-Raum ist im März überraschend weiter gestiegen. Fast 10,82 Millionen Menschen waren ohne Job, worüber das Amt ebenfalls informierte. Dies waren 83.000 mehr als im Februar, aber 288.000 weniger als im Vorjahresmonat. Die Quote liegt bei 6,2 Prozent. (Reuters/jW)