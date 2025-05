BASF setzt auf Markt in Asien

Frankfurt am Main. BASF will nach den Milliardeninvestitionen in einen neuen Verbundstandort in China seine Präsenz in Asien weiter ausbauen. »Wachstumstreiber für die Chemie ist und bleibt Asien«, sagte Vorstandschef Markus Kamieth am Freitag auf der virtuellen Hauptversammlung des Chemiekonzerns laut veröffentlichtem Redetext. »Neben China nehmen wir Indien, Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand und Vietnam stärker in den Blick.« Diese sieben Länder dürften bis 2035 rund 80 Prozent des weltweiten Chemiewachstums ausmachen. BASF wolle in Indien und den genannten ASEAN-Ländern stärker wachsen als der Markt. (Reuters/jW)