Trump: Sanktionen auf Ölkäufe aus Iran

Washington. US-Präsident Donald Trump hat neue Sanktionen auf Erdölkäufe aus dem Iran angekündigt und seine Politik des »maximalen Drucks« gegenüber Teheran bekräftigt. Alle, die Öl oder Erdölerzeugnisse »jeder Größenordnung« aus dem Iran kauften, würden »sofort mit indirekten Sanktionen belegt«, teilte Trump am Donnerstag (Ortszeit) in seinem Onlinedienst Truth Social mit. »Alle Käufe von iranischem Öl oder petrochemischen Produkten müssen gestoppt werden«, hieß es. Am Mittwoch war die ursprünglich für Sonnabend in Rom angesetzte vierte Runde der Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA verschoben worden. (AFP/jW)