Homeoffice bei Akademikern beliebt

München. Mit 1,6 Tagen pro Woche arbeiten deutsche Akademiker im internationalen Vergleich überdurchschnittlich viel aus dem Homeoffice. In einer Befragung in 40 Ländern ermittelte das Münchner Ifo-Institut einen globalen Durchschnittswert von 1,2 Tagen – wohlgemerkt nicht für alle Beschäftigten, sondern solche mit Hochschulabschluss. Ein Trend zurück in die Büros zeigte sich dabei nicht. »Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Homeofficequote seit 2023 international stabil ist«, sagt Ifo-Forscher Mathias Dolls. (dpa/jW)