Düsseldorf. Der Investor DWS pocht beim Logistikriesen DHL auf Aufklärung von Kartellvorwürfen gegen den Bonner Konzern in dessen Briefbereich. Die Deutscher Versand-Service GmbH (DVS) habe Kartellklage gegen DHL eingereicht, eine erste mündliche Verhandlung habe stattgefunden, sagte DWS-Vertreter Hendrik Schmidt am Freitag bei der DHL-Hauptversammlung in Bonn laut Redetext. Der entstandene Schaden werde von dem Wettbewerber auf rund eine Milliarde Euro beziffert. »Ist die DHL-Gruppe für diesen Geschäftsbereich der richtige Eigentümer?«, fragte Schmidt mit Blick auf das Briefgeschäft des Deutsche-Post-Eigentümers. (Reuters/jW)