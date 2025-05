Neue Regierung: Kein Posten für Heil

Berlin. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) wird der künftigen »schwarz-roten« Regierung nicht angehören. Seine Sprecherin bestätigte am Donnerstag den entsprechenden Bericht des Magazins Politico. Zu einer möglichen Rolle an der Spitze der SPD-Bundestagsfraktion wollte Heil sich nicht äußern: »Ich spekuliere nicht über meine eigene Person«, sagte er dem Magazin. Die SPD werde in den nächsten Tagen das »Gesamttableau« zu klären haben, sagte Heil. Vereinbart sei, dass die Fraktion neu aufgestellt werde. (AFP/jW)