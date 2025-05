Türkei: Hunderte Festnahmen am Arbeiterkampftag

Türkei. In Istanbul sind bei Veranstaltungen zum 1. Mai mehrere hundert Menschen festgenommen worden. »Die Anzahl der unserem Krisenstab gemeldeten Festnahmen liegt bei über 400«, erklärte der Verein Progressiver Juristen (CHD) am Donnerstag. Teile der Stadt waren vorsorglich lahmgelegt worden, um Versammlungen auf dem zentralen Taksim-Platz zu vermeiden. Mit wenigen Ausnahmen sind sie auf dem Taksim grundsätzlich verboten. Er war in der Vergangenheit häufig Schauplatz von Antiregierungsdemonstrationen, insbesondere während der Gezi-Proteste im Jahr 2013. (AFP/jW)