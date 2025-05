Oxfam: Managergehälter deutlich gestiegen

Berlin. Die Gehälter der Spitzenmanager in den umsatzstärksten Unternehmen der BRD haben in den zurückliegenden fünf Jahren deutlich zugelegt. Sie stiegen 30mal so stark wie die Reallöhne aller Angestellten, die im selben Zeitraum nur leicht zulegten. Das geht aus Berechnungen der Entwicklungsorganisation Oxfam hervor, deren Ergebnisse am Donnerstag veröffentlicht wurden. Demnach betrug der Medianwert der Bezüge für die Vorstandsvorsitzenden im Jahr 2024 rund 4,4 Millionen Euro. Inflationsbereinigt seien dies 21 Prozent mehr als noch 2019.

Der durchschnittliche Reallohn aller Beschäftigten in Deutschland hat zwischen 2019 und 2025 dagegen nur um 0,7 Prozent zugelegt, wie aus Zahlen der Internationalen Arbeitsorganisation hervorgeht. Oxfam fordert, besonders hohe Einkommen stärker zu besteuern und eine Vermögenssteuer einzuführen. (dpa/jW)