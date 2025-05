Indien und Pakistan: Lage spitzt sich zu

Neu-Delhi. Nach dem tödlichen Anschlag auf Touristen in Kaschmir haben sich die Spannungen zwischen Indien und Pakistan weiter verschärft. Neu-Delhi meldete am Donnerstag morgen die siebte Nacht in Folge Schusswechsel zwischen pakistanischen und indischen Soldaten an der Demarkationslinie in Kaschmir. Im pakistanisch kontrollierten Teil wurden zudem mehr als 1.000 religiöse Schulen – sogenannte Madrasas – für zehn Tage geschlossen. Am Mittwoch hatte Pakistan erklärt, Indien plane einen Militärschlag »innerhalb der nächsten 24 bis 36 Stunden«. Beide Länder schlossen ihren Luftraum für Flugzeuge vom jeweils anderen. Am 22. März waren in Pahalgam 26 Touristen erschossen worden. Nach Angaben der indischen Polizei waren unter den flüchtigen Tätern zwei pakistanische Staatsbürger. Pakistan wies den Vorwurf der Unterstützung von »grenzüberschreitendem Terror« zurück. (AFP/jW)