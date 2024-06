Geheimdienst zählt mehr Rechte in BRD

Berlin. Der deutsche Inlandsgeheimdienst stellt fest, dass die Zahl der Menschen, die dem »rechtsextremistischen Spektrum« zuzurechnen sind, weiter wächst. »Wir sehen einen erneuten Aufwuchs auch bei den gewaltorientierten Rechtsextremisten«, sagte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, der dpa. Das Anwachsen des Personenpotentials in diesem Spektrum speise sich aus verschiedenen rechtsextremistischen Strukturen, erklärte er. Seine Behörde will in der kommenden Woche den Bundesverfassungsschutzbericht für 2023 vorstellen. (dpa/jW)