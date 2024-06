Kuwait: 49 Tote beim Brand einer Unterkunft

Kuwait-Stadt. Bei einem Brand in einer Arbeiterunterkunft in Kuwait sind mindestens 49 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte ein Vertreter des Innenministeriums am Mittwoch mit, wie die staatliche Nachrichtenagentur Kuna berichtete. Nachdem der Brand gelöscht wurde, suchten Retter und Ermittler weiter nach Opfern sowie der Ursache. Das Feuer brach am Mittwoch morgen in einem sechsstöckigen Gebäude in Mangaf südlich der Hauptstadt aus. Dort seien fast 160 Arbeiter derselben Firma untergebracht gewesen, berichtete die Kuwait Times. Der Firmenbesitzer, der Hauseigentümer und ein Hausmeister wurden festgenommen. (dpa/jW)