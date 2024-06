Frankreich: Prozess wegen Polizeigewalt

Paris. Fast fünf Jahre nach dem Tod eines jungen Mannes bei einem Polizeieinsatz im westfranzösischen Nantes hat ein Prozess gegen den Einsatzleiter begonnen. Der 54jährige Polizeikommissar Grégoire C. muss sich seit Montag in Rennes wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten. Ihm drohen eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe. Der 24 Jahre alte Erzieher Steve Maia Caniço und mehrere andere Menschen waren in der Nacht vom 21. auf den 22. Juni 2019 während eines Polizeieinsatzes beim Musikfest Fête de la musique in die Loire gestürzt. Die Polizei war gegen vier Uhr morgens am Flussufer angerückt, um eine Party zu beenden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft fiel Maia Caniço zwei Minuten nach dem ersten Tränengaseinsatz in den Fluss. Seine Leiche wurde erst Wochen später gefunden. (AFP/jW)