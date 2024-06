32 Ukrainer fliehen mit Lkw nach Ungarn

Kiew. In der Westukraine sind ukrainischen Angaben zufolge 32 Ukrainer mit einem Lkw über die sogenannte grüne Grenze nach Ungarn geflohen. »Die Nachbarseite meldete, dass sie ein Fahrzeug entdeckt und 32 ukrainische Staatsbürger festgenommen habe«, sagte der Sprecher des ukrainischen Grenzschutzes Andrij Demtschenko dem Nachrichtenportal Ukrajinska Prawda am Montag. Eine Ausreise aus der Ukraine ist Männern im wehrpflichtigen Alter zwischen 18 und 60 Jahren wegen des Krieges mit Russland nur mit wenigen Ausnahmen gestattet. Viele versuchen daher über die »grüne Grenze« in die angrenzenden EU-Staaten oder nach Moldau zu fliehen. Immer wieder werden auch Leichen von geflüchteten Männern im Grenzfluss Tissa (Theiß) und in den Karpaten gefunden. Seit dem Inkrafttreten von verschärften Wehrerfassungsregeln Mitte Mai mehren sich zudem Berichte über Zwangsrekrutierungen mit teils rabiaten Methoden. (dpa/jW)