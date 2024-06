Mitte-Rechts gewinnt in Bulgarien

Sofia. In Bulgarien hat das prowestliche Mitte-rechts-Bündnis GERB-SDS die vorgezogene sechste Parlamentswahl binnen drei Jahren am Sonntag Hochrechnungen zufolge klar gewonnen. Das bis März mitregierende Bündnis GERB-SDS des einstigen Regierungschefs Boiko Borissow erhielt demnach zwischen 23,5 und 25,2 Prozent der Stimmen. Auf Platz zwei landete mit zwischen 16 und 17,6 Prozent der Stimmen überraschend die als Bewegung für Rechte und Freiheiten der türkischen Minderheit gegründete DPS. Sieben Parteien werden laut Auszählungsstand vom Montag ins neugewählte Parlament in Sofia einziehen. Politologen gingen angesichts des sich abzeichnenden zersplitterten Parlaments von einer schwierigen Regierungsbildung aus. (dpa/jW)