DR Kongo: 41 Tote nach Rebellenangriff

Kinshasa. Nach einem Angriff mutmaßlicher islamistischer Rebellen auf Dörfer im Osten der Demokratischen Republik Kongo am Freitag ist die Zahl der Todesopfer auf 41 gestiegen, wie Reuters am Montag berichtete. Damit ist die Gesamtzahl der Todesopfer in der Region seit Dienstag auf über 80 gestiegen. Wie ein Armeesprecher in der kongolesischen Provinz Nordkivu sagte, sei der Angriff von Mitgliedern der »Allied Democratic Forces« (ADF) verübt worden. Die ADF hat sich zum »Islamischen Staat« bekannt, stammt aus dem benachbarten Uganda und soll für mehrere Angriffe in der Region verantwortlich sein. (Reuters/jW)