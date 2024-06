Kommunal- und Regionalwahlen in Italien

Rom. In Italien haben gleichzeitig mit der Wahl für das EU-Parlament auch Kommunal- und Regionalwahlen stattgefunden. Bis jW-Redaktionsschluss lag in Piemont der Kandidat des Rechtsbündnisses Alberto Cirio mit 53 Prozent vor Gianna Pentenero vom Mitte-links-Bündnis mit 35 Prozent. Bei der Bürgermeisterwahl in Florenz hat es der deutsche Kandidat Eike Schmidt mit Unterstützung des extrem rechten Lagers auf den zweiten Platz geschafft. Er tritt Ende Juni gegen die Sozialdemokratin Sara Funaro an. (jW)