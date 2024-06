Sudan: Milizen greifen Kliniken an

Khartoum. Das zentrale Krankenhaus in der sudanesischen Stadt Al-Faschir ist von den paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) angegriffen und außer Betrieb genommen worden. Das berichtete Reuters am Sonntag unter Berufung auf die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. 1,8 Millionen Einwohner und Vertriebene bewohnen die Stadt in der nordwestlichen Region Darfur. Dort verläuft derzeit die Front zwischen der sudanesischen Armee und den RSF. Augenzeugen berichteten, Menschen hätten das Krankenhaus evakuiert; die RSF hätten Raketen auf das Krankenhaus und seine Umgebung abgefeuert. Bei einem separaten Angriff am Sonnabend auf das Lager Abu Shouk im Norden der Stadt ist ein weiteres medizinisches Zentrum getroffen worden. Dabei wurden mehr als 30 Menschen verletzt und mindestens zwei getötet, wie das Lagerkomitee und ein Freiwilliger mitteilten. (Reuters/jW)