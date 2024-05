Lieferdienst Knuspr will in BRD expandieren

Prag. Der Lebensmittellieferdienst Knuspr soll nach Angaben seines tschechischen Mutterkonzerns Rohlik in Deutschland expandieren. Knuspr, derzeit in München, dem Rhein-Main-Gebiet und Berlin vertreten, könnte seine Dienste in 15 weiteren Städten anbieten, sagte Rohlik-Gründer Tomáš Čupr am Freitag gegenüber Reuters. »Wir haben bereits ein Auge auf Hamburg geworfen.« Nach einem Eintritt in der Hansestadt müsse der Onlinesupermarkt aber zunächst Geld von Investoren einsammeln, um eine weitere Ausweitung zu stemmen. (Reuters/jW)