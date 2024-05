Klimastiftung MV: Sellering tritt zurück

Schwerin. Erwin Sellering hat überraschend seinen Rücktritt vom Amt des Vorstandsvorsitzenden der Klimastiftung MV erklärt. Er gehe davon aus, dass sich mit seinem Abschied das Land als Stifter zurückziehe und die Stiftung fortgeführt werden könne, teilte der SPD-Politiker am Freitag in Schwerin mit. Die Landesregierung wolle »die Stiftung in die Zivilgesellschaft überführen«, erklärte Innenminister Christian Pegel (SPD) am Freitag. Die Stiftung war Anfang 2021 auf Betreiben der Regierung gegründet worden, um die Fertigstellung der Erdgasleitung Nord Stream 2 zu ermöglichen. Der Landtag hatte im März 2022 als Reaktion auf die russische Invasion der Ukraine die Auflösung beschlossen. (dpa/jW)