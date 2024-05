BRD: Staat Palästina bleibt fernes Ziel

Berlin. Die Bundesregierung hat am Mittwoch ihre Position bekräftigt, wonach sie einen eigenständigen Staat Palästina ihrerseits erst in Verbindung mit einer Verhandlungslösung über eine Zweistaatenlösung anerkennen werde. »Da gibt es keine Abkürzung«, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin. Die Zweistaatenlösung bleibe »der einzig gangbare Weg«. Das Ziel sei dafür »eine ausgehandelte Lösung, die von allen Seiten akzeptiert wird«, auch wenn dies »noch viel diplomatisches Geschick erfordern« werde. Hebestreit reagierte damit auf die Ankündigung Norwegens, Irlands uns Spaniens, diese Anerkennung bereits zum 28. Mai vollziehen zu wollen. (AFP/jW)